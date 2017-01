Ajax-aanvaller haakt op valreep af voor trainingskamp

Vaclac Cerny behoorde tot de Ajax-selectie voor het trainingskamp in Portugal. Maandag zou de Tsjechische aanvaller in het vliegtuig stappen, maar zijn werkgever meldt zondagavond dat er een streep gaat door zijn naam.



Cerny speelde dit seizoen slechts vier competitieduels in de hoofdmacht (nul goals), waar hij in de beloftenploeg acht goals produceerde in veertien optredens. Door zijn absentie vertrekken er 'slechts' 26 spelers naar Portugal. Talenten als Justin Kluivert (17), Carel Eiting (18) en Pelle Clement (20) gaan wel mee.



De Afrika Cup levert ook een afwezige op: Bertrand Traoré is fit genoeg bevonden om af te reizen naar de eindronde namens Burkina Faso. Trainer Peter Bosz kan tijdens het trainingskamp wel gewoon een beroep doen op doelman André Onana (Kameroen) en middenvelder Hakim Ziyech (Marokko).



Bosz roept geen vervanger op voor Cerny.