Büttner ziet beweging: "Nu ligt er een concreet voorstel"

Alexander Büttner is officieel met Vitesse in onderhandeling over een hernieuwde samenwerking. De linksback heeft op nieuwjaarsdag een voorstel ontvangen en daar gaat hij zich nu over buigen.



"We hebben over de sportieve en financiële kant gesproken", laat zaakwaarnemer Aleksandar Bursac weten aan De Gelderlander. "Nu ligt er een concreet voorstel. Dit gaat over een meerjarig contract. Boven alles wil Alexander gaan voetballen. Vitesse voelt vertrouwd aan en de eredivisie is een mooie etalage."



Büttner (27) liet zijn contract bij Dinamo Moskou in december ontbinden en heeft wel oren naar een comeback in Arnhem. Vitesse traint maandagochtend op Papendal om vervolgens richting Spanje te vertrekken voor een trainingskamp. De verdediger zal in het begin van de week sowieso nog niet meetrainen.