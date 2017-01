Giroud maakt wonderschone goal: "Ik had maximaal geluk"

Olivier Giroud heeft op 1 januari misschien al het mooiste doelpunt van 2017 gemaakt. De Arsenal-aanvaller genoot na afloop van de beelden van zijn schorpioendoelpunt tegen Crystal Palace (2-0), maar bleef bescheiden toen Sky Sports meer wilde weten.



"Ik kreeg de voorzet van Alexis Sánchez iets achter me en probeerde het daarom met de hak. Ik had maximaal geluk", beaamde de spits na zijn wonderdoelpunt. "Ja, het kwam op geluk aan. Ik stond wel goed in balans. Die goal gaf een geweldig gevoel, want ik wilde al vanaf de eerste minuut scoren."



"Dat is gelukt, dat is mooi voor mij en het team. Of ik dit ooit eerder heb gedaan? Nee, nooit. Dit is het mooiste doelpunt dat ik heb gemaakt", aldus Giroud, die dinsdag opnieuw in actie komt met Arsenal. "We moeten proberen het momentum vast te houden. Het is leuk om te winnen op de eerste dag van het nieuwe jaar."