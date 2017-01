Engeland-bondscoach is kritisch: "Omdat ze veel betaald krijgen"

Gareth Southgate kijkt als bondscoach van Engeland niet alleen naar de prestaties van de vertrouwde namen. Ook de ontwikkeling van talenten acht hij belangrijk en daarom is hij kritisch over de hoge salarissen voor deze categorie spelers.



"Ik ben bezorgd over ieder jong talent uit de jeugdopleiding dat het eerste elftal nog niet heeft gehaald. Soms denken ze van wel omdat ze veel betaald krijgen terwijl ze eigenlijk nog niets bereikt hebben", vertelt de oud-international aan de BBC.



"Als je de drive vanbinnen niet hebt, dan bestaat er een kans dat je het hoogste niveau niet haalt. Dat zal financieel eerst weinig uitmaken, maar later kijken deze spelers terug en hebben ze spijt", concludeert Southgate, die echte talenten toch wel ziet slagen. "Ze hebben die drive en de vastberadenheid."



De 46-jarige trainer spiegelt de talenten aan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. "Zij verlangen niet naar meer geld, maar naar prijzen en willen het beste uit zichzelf halen."