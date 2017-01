Arsenal heeft na droomgoal Giroud geen kind aan pover Palace

Manchester City werd door velen getipt als Engels kampioen van dit seizoen, maar halverwege ligt men zelfs uit de topvier. Na Tottenham Hotspur wist ook Arsenal de manschappen van Pep Guardiola in te halen door met 2-0 te winnen van Crystal Palace.



Arsenal had in deze stadsderby weinig te duchten van Sam Allardyce en consorten. De 'Gunners' waren via Olivier Giroud en Alexis Sánchez al dicht bij een openingsdoelpunt, maar uiteindelijk wist eerstgenoemde alsnog doel te treffen. Na een razendsnelle counter wist de Fransman middels een fabuleuze hakbal en de onderkant van de lat raak te schieten.



Crystal Palace viel defensief meerdere malen door de mand. Sánchez weigerde dit voor rust af te straffen, maar de 2-0 kon niet uitblijven en dat gebeurde ook niet. Na geklungel bij de bezoekers wist Alex Iwobi de bal binnen te koppen. Een verdediger van Palace kopte de bal nog via de onderkant van de lat binnen, maar de aanvaller kreeg het doelpunt op zijn naam.



Arsenal komt dankzij deze overwinning op veertig punten, op respectievelijk negen en drie punten van Chelsea en Liverpool. Ook Tottenham Hotspur, Manchester City (elk 39 punten) en Manchester United (36) staan in de buurt van de topvier en dus Champions League-voetbal.



Scoreverloop:

1-0 (17') Olivier Giroud

2-0 (56') Alex Iwobi