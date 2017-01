Dit is de reden waarom drietal op de bank zit bij Newcastle United

Aleksandar Mitrovic, Chancel Mbemba en Matz Sels waren de afgelopen jaren smaakmakers van de Jupiler Pro League. Newcastle United betaalde ongeveer 37 miljoen euro voor de drie spelers. Zij zitten op de bank.



"Mitrovic geniet veel populariteit bij de fans, en over Mbemba zingen ze ook. Sels is minder populair, maar dat kan misschien nog komen", zegt de Engelse journalist Lee Ryder in La Dernière Heure.



"Darlow krijgt de voorkeur op Sels omdat hij de Championship door en door kent. Bij promotie zal Sels meer kansen krijgen, schat ik. Mbemba is dan weer het slachtoffer van de complementariteit tussen Lascelles en Clark. Tenzij een schorsing of blessure zal Benitez niet aan dit duo raken. Mitrovic heeft de pech dat Gayle in de vorm van zijn leven zit. Hij scoorde al 17 doelpunten."