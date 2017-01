WAUW! Giroud maakt ongelooflijke wereldgoal tegen Crystal Palace

Olivier Giroud heeft op zondagmiddag in de wedstrijd tussen Arsenal en Crystal Palace een goal gemaakt om u tegen te zeggen. The Gunners kregen de bal op de eigen helft te pakken en brachten de bal vervolgens zo snel mogelijk naar voren. Daar werd de bal voorgegeven op Giroud, die hem met zijn hak naar binnen werkte. Wat een gigantische wereldgoal!





You won't see a better goal this season. Olivier Giroud stunner for Arsenal pic.twitter.com/ro35qATva1