Alderweireld zet 2017 in met knaller: "Beste in Premier League, wat een genot"

Nieuwjaarsfeesten of niet, de Premier League blijft maar doorgaan. Op de eerste dag van 2017 stonden er zelfs twee Engelse competitieduels op het programma. En Tottenham zette het jaar alvast op fraaie wijze in en won met ruime 1-4-cijfers op het veld van Watford.



Jan Vertonghen mocht door een schorsing rust nemen in aanloop naar de topper van woensdag tegen Chelsea, terwijl Moussa Dembélé op de bank bleef. Toby Alderweireld, helemaal terug na weken blessureleed, maakte wel de wedstrijd vol en pakte uit met een knalprestatie.



Defensief liet hij zich zelden op een foutje betrappen en opnieuw maakte hij indruk met zijn crosspasses. Zo verstuurde hij er eentje van box tot box, perfect op zijn ploegmaat. Op Twitter kreeg de Rode Duivel met een Ajax-verleden dan ook flink wat lofbetuigingen naar zich toegezwaaid.



Een overzicht van enkele Tweets:





Love watching Toby Alderweireld. Solid at the back & his passing range is fantastic. Best defender in the Premier League #WATTOT — Sam Ellard (@SamEllard) 1 januari 2017

Alderweireld pour moi c'est le meilleur défenseur de Premier league — R ® (@iamron__) 1 januari 2017

Alderweireld's long passing >>>> Bonucci's.



Don't @ me — Ebuka (@ToluBablo) 1 januari 2017

Alderweireld is sooo classy for a centre back — mason (@masonatra) 1 januari 2017

Can man understand Alderweireld is class as well pls — Reginald Kray (@ElfyDizz) 1 januari 2017

My love for Toby Alderweireld can never be beaten — Lizz (@LizzieReesx) 1 januari 2017

An Alderweireld ping makes the world go round — connor (@connoranthony__) 1 januari 2017

"Alderweireld is the best defender in the league because he defends really well." — R. (@ButDeBentaleb) 1 januari 2017