Deze grote namen speelden afgelopen seizoen in China: van Pellè tot Hulk

De Chinese competitie start in maart weer. Carlos Tevez en Oscar zijn twee van de grote namen die naar China vertrekken. Er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen. We maakten een overzicht van de bekende spelers die er momenteel onder contract staan.



Guangzou Evergrande

Paulinho (ex-Tottenham) gekocht voor 14 miljoen euro -> 43 wedstrijden – 9 doelpunten

Jackson Martinez (ex-Atlético Madrid en FC Poto) gekocht voor 42 miljoen euro -> 10 wedstrijden – 4 doelpunten

Alan (ex-Red Bull Salzburg) gekocht voor 11 miljoen euro -> 27 wedstrijden – 14 doelpunten

Luiz Felipe Scolari (ex-Brazilië, Chelsea, Portugal) -> trainer



Jiangsu Suning FC

Ramires (ex-Chelsea) gekocht voor 26 miljoen euro -> 26 wedstrijden – 4 doelpunten

Alex Teixeira (ex-Shaktar Donetsk) gekocht voor 50 miljoen euro -> 28 wedstrijden – 11 doelpunten



Shanghai SIPG FC

Hulk (ex-FC Porto en Zenit) gekocht voor 55 miljoen euro -> 7 wedstrijden – 5 doelpunten

André Villas-Boas (ex-FC Porto, Chelsea, Tottenham en Zenit) -> trainer



Shanghai Shenhua

Fredy Guarin (ex-Inter, FC Porto) gekocht voor 13 miljoen euro -> 26 wedstrijden – 3 doelpunten

Demba Ba (ex-Moeskroen, Chelsea, Newcastle) gekocht voor 13 miljoen euro -> 29 wedstrijden – 20 doelpunten

Obafemi Martins (ex-Inter en Newcastle) gekocht voor 2,7 miljoen euro -> 26 wedstrijden – 9 doelpunten

Gustavo Poyet (ex-Chelsea, Betis) -> trainer







Beijing Guoan FC

Renato Augusto (ex-Leverkusen) gekocht voor 8 miljoen euro -> 23 wedstrijden – 4 doelpunten

Hebei

Stéphan M’Bia (ex-Sevilla, Marseille) gekocht voor 6 miljoen euro -> 26 wedstrijden – 6 doelpunten

Ezequiel Lavezzi (ex-Napoli, PSG) gekocht voor 5,5 miljoen euro -> 10 wedstrijden – 0 doelpunten

Gervinho (ex-Arsenal, AS Roma) gekocht voor 15 miljoen euro -> 18 wedstrijden – 3 doelpunten

Gaël Kakuta (ex-Chelsea, Lazio, Sevilla) gekocht voor 5 miljoen euro -> 24 wedstrijden – 2 doelpunten

Manuel Pellegrini (ex-Real Madrid, Manchester City) -> trainer



Chongqing Lifan FC

Alen Kardec (ex-Benfica, Santos) gekocht voor 5 miljoen euro –> 10 wedstrijden – 7 doelpunten



Tijanjin

Fredy Montero (ex-Sporting CP) gekocht voor 5 miljoen euro –> 29 wedstrijden – 9 doelpunten

Mbaye Diagne (ex-Lierse SK, Westerlo) gekocht voor 1,9 miljoen euro –> 27 wedstrijden – 10 doelpunten



Changchun Yatai

Julien Gorius (ex-KV Mechelen, KRC Genk) gekocht voor 1,2 miljoen euro –> 12 wedstrijden – 1 goal







Shandong Luneng

Graziano Pellè (ex-Feyenoord, Southampton) gekocht voor 15 miljoen euro –> 13 wedstrijden – 5 doelpunten

Papiss Cissé (ex-Newcastle) gekocht voor 6 miljoen euro –> 13 wedstrijden – 5 doelpunten

Diego Tardelli (ex-PSV, Betis) gekocht voor 5,5 miljoen euro –> 31 wedstrijden – 9 doelpunten

Felix Magath (ex-Bayern München, Wolfsburg) -> trainer



Chinese tweede klasse

Tianjin



Jadson (ex-Shaktar Donetsk) gekocht voor 5 miljoen euro – 29 wedstrijden – 6 doelpunten

Luis Fabiano (ex-Sevilla, FC Porto) vrije speler – 28 wedstrijden – 4 doelpunten

Fabio Cannavaro (ex-Juventus, Real Madrid, Inter) -> trainer



Beijing Renhe

Zvezjdan Misimovic (ex-Wolfsburg) transfervrij -> 24 wedstrijden – 3 doelpunten

Guillermo Molins (ex-Anderlecht, Betis) transfervrij ->14 wedstrijden – 0 doelpunten



Shenzhen

Sven-Göran Eriksson (ex-Engeland, Lazio) -> trainer, voordien Clarence Seedorf

Aboubakar Oumarou (ex-Waasland-Beveren) -> 28 wedstrijden – 11 goals

Wuhan Zall

Sölvi Ottesen (ex-FC Kopenhagen) transfervrij -> 24 wedstrijden – 3 doelpunten

Ciro Ferrera (ex-Napoli, Juventus) -> trainer