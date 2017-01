Virgil van Dijk domineerde het nieuws de afgelopen weken met sterke optredens en vele transfergeruchten. Uitgerekend op de laatste dag van 2016 ging het echter mis: een 1-2 nederlaag tegen West Bromwich Albion plus een rode kaart voor de Nederlander.



"Virgil is heel belangrijk voor ons. Dit is een slecht scenario", vertelt Southampton-manager Claude Puel naar de wedstrijd tegen Everton van komende maandag. Tegen Tottenham Hotspur gebeurde er iets soortgelijks. "Toen kreeg Nathan Redmond rood en nu is het Virgil. Maar het is van groot belang om in deze lastige periode rustig te blijven en de concentratie te behouden."



Puel mist Van Dijk dus in een zware ontmoeting en dat juist in een zware periode. De Fransman vindt het schema sowieso opvallend. "Wij zijn het enige team dat drie wedstrijden moet spelen in zes dagen. Onze tegenstanders hebben daar geen last van. Dat is naar mijn mening niet normaal, maar we moeten positief blijven en de nederlagen rechtzetten in onze volgende wedstrijd."