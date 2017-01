"Wist dat Dolberg goed was, maar hij ontwikkelt zich nog sneller"

Kasper Dolberg is in korte tijd van een relatief onbekend Ajax-talent uitgegroeid tot een ware sensatie. Als ontdekker is scout John Steen Olsen zeer trots op zijn doorbraak in Amsterdam.



"Ik wist dat hij goed was, maar hij ontwikkelt zich nog sneller dan ik dacht", vertelt Olsen aan de NOS. "Kasper is snel volwassen geworden, is sterk geworden. Hij laat zich niet meer wegzetten. Ik ben trots op Kasper. Ook op hoe hij is. Hij is rustig, maar dat is goed. Sommige mensen zeggen juist te veel."



Dolberg beleefde een sterk 2016, maar volgens Olsen blijft de volgende stap niet uit. "Kasper blijft met beide benen op de grond. Hij verandert niet en moet ook niet veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het dit jaar ook goed gaat doen. Hij is nog zo jong en wordt hier beter en beter."