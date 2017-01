Perspectief is 'somber': "Deze crisis gaat nog jaren duren"

'Vroeger is alles beter', zo luidt een veelgehoorde kreet onder ouderen. De jeugd haalt dan doorgaans de schouders op, maar redacteur Paul Onkenhout merkt in het hedendaagse voetbal wel degelijk de effecten van een nieuw patroon.



"Klagen over de jeugd is van alle tijden. Ik hou er niet van", schrijft Onkenhout zijn column in De Volkskrant. "Destijds ergerde ik me aan die analyse. Beenhakker verzon een woord om zijn eigen onmacht als trainer te camoufleren. Uitgerekend die generatie zorgde in de jaren negentig voor een periode van grote bloei in het voetbal, met een reeks successen waar we nu alleen nog maar van kunnen dromen."



"Deze keer is het anders. Het perspectief is somber", vervolgt de redacteur. "Deze crisis gaat nog jaren duren. Jonge voetballers mogen dan nog wel steeds hun eigen tas dragen, de mentale hardheid om de top te halen ontbreekt in veel gevallen. Dat geldt ook voor de meeste ouders trouwens."