'Belgen kijken opnieuw rond bij FC Groningen'

De Belgische clubs scouten nadrukkelijk in Nederland. Bryan Linssen (FC Groningen) wordt genoemd bij Zulte Waregem en Marvelous Nakamba (Vitesse) bij RSC Anderlecht. Er staat nog een speler op de radar van een Belgische topclub.



Fotbolldirekt weet dat Simon Tibbling naar een club uit België kan die Champions League-voetbal ambieert. Daarmee komen ploegen zoals Anderlecht, AA Gent en Club Brugge in aanmerking. Al is het niet bekend over welk team het gaat.



De manager van de speler bevestigt dat er interesse is in de speler, maar vooralsnog is er nog geen aanbod. Tibbling is een sterkhouder bij FC Groningen. De Duitse teams Ingolstadt en Darmstadt hebben alvast interesse. Ook vanuit Frankrijk is er belangstelling.