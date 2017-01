Origi deelt leuke anekdote over De Bruyne

Het voetbaljaar 2016 werd zaterdagavond afgesloten met een kraker van formaat in de Premier League. Zo namen met Manchester City en Liverpool FC de twee eerste achtervolgers van leider Chelsea het tegen elkaar op. Het betekende ook een ontmoeting tussen twee Rode Duivels.



Divock Origi en Kevin De Bruyne kennen elkaar immers van jongs af aan en trokken ook regelmatig met elkaar op. Vooral dan op hun vrije woensdagnamiddagen. "Woensdag, dat was echt onze dag. Ik had een grote tuin met een goal, dus ik nodigde hem en enkele anderen altijd uit. Je kon toen het talent al zien", getuigt Origi in The Daily Mail.



De overwinning ging overigens uiteindelijk naar het Liverpool van Origi. Die club was in het eigen stadion met 1-0 te sterk voor Manchester City. De enige goal werd gemaakt door Georginio Wijnaldum.