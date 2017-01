'Arsenal beledigt Feyenoord flink'

Arsenal heeft niet echt een goede beurt gemaakt. The Gunners willen zich in de winterse transferperiode graag versterken met Rick Karsdorp, alleen weet het openingsbod van de Engelse club tot op heden voor de nodige gefronste wenkbrauwen te zorgen.



Arsenal zou naar verluidt een eerste bod van 6,5 miljoen euro hebben uitgebracht. Een bod dat volgens de bezoekers van SoccerNews.nl niet eens in de buurt van de waarde van Karsdorp komt. Liefst 76 procent van de stemmers noemt het bod van 6,5 miljoen tenslotte een belediging.



De overige 24 procent van de stemmers kan zich wel vinden in het openingsbod van Arsenal. Of Feyenoord met een dergelijk bedrag akkoord gaat, is echter zeer twijfelachtig.