Engelsen snappen er niks van: Sanogo nog altijd bij Arsenal

De Franse puntaanvaller Yaya Sanogo stond een tijdje geleden te boek als een ongelooflijk groot talent. Arsenal nam hem al snel over en ook in de jeugdopleiding in Londen deed de spits het alleraardigst. Op een gegeven moment leende coach Arsène Wenger de speler in kwestie uit aan Ajax, maar in Amsterdam schopte Sanogo geen deuk in een pakje boter.



De Fransman maakt echter nog steeds deel uit van de selectie van Arsenal en daar snapt men in Engeland niets van. Het medium de Daily Star roept Wenger dan ook op om Sanogo zo snel mogelijk van de hand te doen. De spits beschikt over een aflopend contract in het Emirates Stadium en deze winter is dus het laatste moment dat de Premier League-topclub nog wat kan verdienen aan Sanogo. Al lijkt het sterk dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.





Someone saying Yaya Sanogo deserves a shot after all he learned not playing for Ajax and then at Charlton. pic.twitter.com/NSq14p90Mc — Ted Knutson (@mixedknuts) July 17, 2016