'Deze 5 clubs (waaronder Liverpool) denken aan komst PSV'er'

Bij PSV houdt men in de winterse transferperiode stiekem rekening met een uitgaande transfer. Als de club nog iets over wil houden aan Luciano Narsingh, zal hij tenslotte in deze maand verkocht moeten worden. Aan het einde van het seizoen kan hij anders transfervrij de deur uitwandelen.



Over belangstelling heeft Narsingh niet te klagen, zo weet Daily Star. Volgens dat medium zijn er liefst vijf Premier League-clubs met belangstelling voor de aanvaller, die dit seizoen in Eindhoven nog niet echt goed uit de verf kwam.



Het gaat om Liverpool, Everton, Burnley, Swansea City en West Bromwich Albion. Alle clubs zijn op de hoogte van het feit dat Narsingh ongetwijfeld voor een laag bedrag mag vertrekken, omdat hij anders binnenkort gratis vertrekt. Naar verluidt accepteert PSV dan ook een bod van vijf miljoen euro.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.