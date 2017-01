Begint Manchester United 2017 met bod van liefst 200 miljoen euro?

2017 moet het jaar van Manchester United worden. Althans, dat is ongetwijfeld een gedachte die door het hoofd van trainer José Mourinho spookt. En om dat voor elkaar te krijgen, blijkt de oefenmeester bereid om ver te gaan. Heel erg ver zelfs, zo kunnen we lezen in een bericht van Le 10 Sport.



Volgens het Franse medium is Mourinho er veel aan gelegen om zich binnenkort te versterken met Neymar van FC Barcelona. Zelfs voor de bizar hoge transferclausule lijkt de club niet direct terug te deinzen. Manchester United zou 200 miljoen euro neer moeten tellen om zich te kunnen versterken met Neymar, een bedrag dat in de toekomst zelfs oploopt tot 250 miljoen euro.



Ondanks die verschrikkelijk hoge transferclausule, zou Manchester United tóch overwegen om te gaan voor Neymar. Het is dan ook niet uit te sluiten dat de Premier League-club het jaar 2017 gaat beginnen met een bod van liefst 200 miljoen euro.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.