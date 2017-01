'Chinezen bieden 93 miljoen voor Premier League-ster'

De clubs uit de Chinese Super League kopen deze winter wederom vrijwel alles wat los en vast zit. De Braziliaanse middenvelder Oscar gaat in het Verre Oosten spelen, evenals spits Carlos Tévez. Nu heeft een Chinese club een ongelooflijk hoog bod neergelegd bij Chelsea voor spits Diego Costa.



De Braziliaanse Spanjaard kan naar verluidt een transfer maken naar Tianjin Quanjian. Het Spaanse medium El Mundo Deportivo weet te melden dat de ploeg in kwestie onlangs al naar het Stamford Bridge-stadion trok met een aanbieding van zestig miljoen euro, maar dit werd resoluut naar de prullenbak verwezen door Roman Abramovich en co. Nu waagt Tianjin dus een nieuwe poging met een bod van ongeveer negentig miljoen euro.



Chelsea wil Diego Costa niet kwijt, maar het is algemeen bekend dat de Chinese clubs bijzonder ver kunnen gaan. Op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel aantrekkelijker om Costa van de hand te doen. Wat als een paal boven water staat, is dat het steeds gekker wordt in de Super League.