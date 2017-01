'Ajax krijgt bod van 9 miljoen euro binnen'

De Eredivisie-topclub Ajax is de laatste tijd bezig met een aantal spelers, waaronder vleugelspits Everton Felipe van het Braziliaanse Sporting Recife. Daartegenover staat weer dat Anwar El Ghazi mogelijk vertrekt uit de Amsterdam ArenA. De doorgaans zeer betrouwbare journalist Gianluca Di Marzio weet dat SS Lazio een bod van negen miljoen euro heeft uitgebracht.



Het ziet ernaar uit dat Keita Baldé binnenkort zal vertrekken uit Rome en de hierboven genoemde Ajacied moet deze speler vervangen. Ook AS Roma heeft al een tijdje interesse in een samenwerking met El Ghazi, maar de werkgever van middenvelder Kevin Strootman mikt op een huurtransfer, omdat Mohamed Salah met het nationale team van Egypte naar de Afrika Cup in Gabon gaat.



Lazio wil kopen en dat is volgens de laatste berichten iets waar Ajax wel voor openstaat. Naar verluidt hebben beide partijen elkaar ook wel gevonden in een transfersom van negen miljoen euro. De aanvaller zelf zou nog roet in het eten kunnen gooien, want in de afgelopen transferperiode stak El Ghazi zelf een stokje voor een overstap naar het Spaanse Valencia. Mogelijk wil hij gewoonweg niet vertrekken.