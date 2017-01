Definitieve selectie Marokko bekend: duidelijkheid voor Ziyech

Spelmaker Hakim Ziyech weet eindelijk definitief waar hij aan toe is. De Ajacied behoorde natuurlijk al niet tot de voorselectie van het nationale elftal van Marokko, maar door de blessure van Younès Belhanda van OGC Nice dienden we nog een kleine slag om de arm te houden. Nu heeft bondscoach Hervé Renard de uiteindelijke selectie echter bekendgemaakt en Ziyech blijft 'gewoon' in Amsterdam



Renard kiest namelijk toch voor Belhanda, die kampt met een gebroken teen en hoogstwaarschijnlijk helemaal niet kan spelen op de Afrika Cup. Vermoedelijk is de spelmaker erbij voor de sfeer, als een soort motivator. En het is natuurlijk frappant dat de bondscoach dit de voorkeur geeft boven het selecteren van Ziyech.



De selectie ziet er namelijk als volgt uit:

Doel: Yassine Bounou (Girona, Spanje), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv, Bulgarije), Munir Mohamedi (Numancia, Spanje).



Verdediging: Amine Attouchi (Wydad Casablanca), Mehdi Benatia (Juventus, Italie), Fouad Chafik (Dijon, Frankrijk), Manuel da Costa (Olympiakos, Griekenland), Nabil Dirar (Monaco, Frankrijk), Hamza Mendyl (Lille, Frankrijk), Mohamed Nahiri (FUS Rabat), Romain SaĂŻss (Wolverhampton Wanderers, Engeland).



Middenveld: Youssef Aït Bennasser (Nancy, Frankrijk), Nordin Amrabat (Watford, Engeland), Younes Belhanda (Nice, Frankrijk), Sofiane Boufal (Southampton, Engeland), Mbark Boussoufa (Al Jazeera, Verenigde Arabische Emiraten), Mehdi Carcela (Grenada, Spanje), Karim El Ahmadi (Feyenoord, Nederland), Fayçal Fajr (Deportivo Coruña, Spanje), Ismail Haddad (Wydad Casablanca), Mourir Obbadi (Lille, Frankrijk), Oussama Tannane (St Etienne, Frankrijk).



Aanval: Rachid Alioui (Nimes, Frankrijk), Khalid Boutaib (Racing Strasbourg, Frankrijk), Youssef El Arabi (Al Lekhwiya, Qatar), Youssef Ennesyri (Malaga, Spanje).