'Arsenal meldt zich bij Feyenoord met 6,5 miljoen'

Feyenoord is natuurlijk de winterkampioen van de Eredivisie en de Rotterdammers hebben ook een bijzonder sterke eerste seizoenshelft achter de rug. Dat betekent gelijk wel dat de spelers van Feyenoord ook wat interessanter zijn geworden voor verschillende clubs uit de Europese top en subtop. Rick Karsdorp bijvoorbeeld, die mogelijk naar Arsenal kan.



Coach Arsène Wenger van de Gunners gaf onlangs nog aan de naam van Karsdorp wel te kennen, maar daarbij stelde hij dat zijn ploeg vooralsnog geen nieuwe verdedigers nodig zou hebben. Nu krijgen de Londenaren hoogstwaarschijnlijk te maken met een aantal uitgaande transfers, waarbij Mathieu Debuchy bijvoorbeeld gelinkt wordt aan een terugkeer naar zijn vaderland Frankrijk. Nu zou Arsenal dan toch spijkers met koppen willen slaan wat betreft Karsdorp.



In Engeland doen momenteel geruchten de ronde dat Wenger de desbetreffende transfer af wil doen met een soort fooi. De verwachting is toch dat Karsdorp in ieder geval meer dan vijftien miljoen euro moet kosten, maar de Londenaren zijn niet van plan om een dergelijke som geld over te maken op de bankrekening van Feyenoord. Het openingsbod bedraagt naar verluidt 6,5 miljoen euro.