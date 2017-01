Cillessen onthult oorzaak van 'vreemde' kerstblessure

Ook goalie Jasper Cillessen had de afgelopen tijd natuurlijk kerstvakantie, maar toen hij eenmaal terugkwam bij zijn club FC Barcelona bleek de oud-Ajacied geblesseerd te zijn. Daar waren de Catalanen ten zeerste verbaasd over en nu weten we ook waarom het precies is dat de Oranje-sluitpost een kwetsuur heeft opgelopen.



Cillessen heeft zich niet geblesseerd bij het aansnijden van de kalkoen, maar blijkt zijn korte vakantie gebruikt te hebben om zijn conditie op peil te houden. De keeper achtte het slim om een rondje te gaan joggen, maar daarbij verstuikte hij naar verluidt zijn linkerenkel. Er is wat onduidelijkheid over de kwetsuur van Cillessen, maar het dagblad Sport denkt te weten dat de Nederlander ongeveer drie weken uit de roulatie zal zijn.



Aanvankelijk reageerden ze bij Barça wat gepikeerd op het nieuws, maar toen duidelijk werd dat de oorzaak niet lag bij het bezoeken van een groot feest, wilde men het Cillessen ook wel weer snel vergeten. Naar verluidt heeft de Oranje-international wel een hoop grappen en grollen van zijn teamgenoten moeten verduren. Lionel Messi en co zouden het maar tragikomisch vinden dat Cillessen op deze manier geblesseerd is geraakt.