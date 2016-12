Barça-ster Neymar loopt hattrick mis in Braziliaanse verkiezing

FC Barcelona-aanvaller Neymar heeft in 2016 niet voldoende indruk gemaakt voor een hattrick. De Braziliaan had voor de derde keer op rij de Samba Gold Trophy kunnen winnen, maar greep naast de eindzege.



Neymar moet zich dit kalenderjaar tevreden stellen met een tweede plek. In deze jaarlijkse verkiezing is de eer ditmaal uitgegaan naar Coutinho, die een uitstekend jaar beleefde in dienst van Liverpool. Casemiro is op zijn beurt op de derde plaats geëindigd.



De Samba Gold Trophy is een terugkerende verkiezing voor de in Europa actieve voetballers. Coutinho heeft in 2016 dus de beste indruk gemaakt, ook al moest hij de laatste serie wedstrijden laten lopen als gevolg van een blessure. Wel is hij inmiddels op de weg terug bij de nummer twee van Engeland.