Guardiola opvallend kalm na domper: "Het is wat het is"

Manchester City is door de 1-0 nederlaag bij Liverpool op tien punten van koploper Chelsea gezet. Die status past niet bij coach Pep Guardiola, maar de Spanjaard toonde zich na afloop een realist.



"We begonnen goed, maar hun eerste kans was gelijk een doelpunt en daardoor werd het moeilijk voor ons", verwees Guardiola in gesprek met de BBC naar de goal van Georginio Wijnaldum. "In de eerste helft creëerden we niet veel, in het tweede bedrijf waren we iets beter. Het is wat het is. Er waren niet heel veel grote kansen. In dit soort wedstrijden maken kleine details het verschil."



City staat op behoorlijke afstand van Chelsea en Liverpool, maar Guardiola wil niet naar de ranglijst kijken. "We moeten ons op de volgende wedstrijd tegen Burnley richten, niet op de ranglijst. We staan voor de tweede helft van het seizoen en zullen zien wat er kan gebeuren."