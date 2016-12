Georginio Wijnaldum heeft de overstap naar Liverpool goed verwerkt. De Oranje-international onderstreepte zaterdagavond zijn meerwaarde door in de topper tegen Manchester City koppend toe te slaan: 1-0.



Wijnaldum keek na afloop terug in gesprek met BT Sport. "Het was een goede goal. Na een rush van Adam Lallana was ik er om raak te koppen", aldus de oud-speler van Feyenoord en PSV, wiens goal werd vergeleken met Alan Shearer. "Shearer heeft veel doelpunten gemaakt met het hoofd, ik ook."



"Men denkt dat ik niet kan koppen, omdat ik niet zo groot ben. Maar toen ik jong was, heb ik er veel op getraind", aldus Wijnaldum, die zijn snelle aanpassing aan teamgenoten dankt. "Ik moet zeggen dat mijn teamgenoten het me gemakkelijk gemaakt hebben."



Wijnaldum voegt toe: "Ze hebben ervoor gezorgd dat ik me snel thuis voelde en hebben me waar nodig geholpen. Daardoor kon ik snel mijn draai vinden in het team en de stad."