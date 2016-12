Keihard oordeel over Ajacied: "Zegt een van de grootste losers"

Nemanja Gudelj leek in 2015 een regelrechte aanwinst te zijn voor Ajax. De Servische middenvelder kwam in anderhalf jaar genoeg aan spelen toe, maar raakte uiteindelijk op de reservebank met een veelbesproken beslissing als resultaat.



In het Algemeen Dagblad komt de Ajacied zéér kritisch naar voren. "In huize Gudelj moet een spiegel hangen, want de haren van de Servische Ajacied zitten altijd keurig in het gelid. En hij zal ook weleens licht narcistisch naar de weerspiegeling van zijn zorgvuldig gekweekte torso staren", zo schrijft de krant als de tegenvallers van 2016 ter sprake komen.



"Maar een kritische blik in zijn eigen ogen, daar kan deze zelfbenoemde krachtpatser zich niet toe zetten. Zoals Gudelj het ook niet kan opbrengen om tegen een vorstelijke vergoeding plaats te nemen op de reservebank, als zijn trainer ervoor kiest elf anderen te laten voetballen", aldus het AD. "Dan zit zijn trotse Servische inborst hem in de weg, daar is hij te veel een winnaar voor. Zegt een van de grootste losers van het jaar."