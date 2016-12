Blije Cocu: "Sterk karakter, diepgang en scorend vermogen"

In de zomer besloot Marco van Ginkel bij Chelsea te blijven om aan zijn fysieke gesteldheid te werken, maar net als begin 2016 gaat hij de tweede seizoenshelft afwerken bij PSV. Er is officieel een huurcontract overeengekomen.



"Marco is een box to box-middenvelder met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen", zo spreekt hoofdtrainer Phillip Cocu lovend over Van Ginkel op de clubwebsite. "Vorig seizoen heeft hij zijn kwaliteit al laten zien. Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie."



Van Ginkel maakt zijn tijdelijke overgang komende maandag officieel om vervolgens al deel uit te maken van de selectie. Vorig seizoen kwam men dezelfde constructie overeen. Toen wist de middenvelder in dertien wedstrijden acht goals te produceren met uiteindelijk de landstitel als bekroning.