Del Bosque doet onthulling: "Aanbieding van vijftien miljoen euro"

Vicente del Bosque ziet het op 66-jarige leeftijd niet zitten om een avontuur in China aan te gaan. De oud-coach van Real Madrid en Spanje wil zijn loopbaan niet afsluiten met financiële ambities.



"Ik heb een aanbieding van vijftien miljoen euro uit China ontvangen, maar ik heb me nooit laten leiden door geld", vertelt Del Bosque aan El Confidencial. "Mijn gelukkigste periode in sportief opzicht was toen ik coach en directeur was in de jeugdopleiding van Real Madrid, waar we nauwelijks genoeg verdienden om van te leven."



Del Bosque werd onlangs toegebeten 'geen Madridista' te zijn. "Ik heb gereageerd: 'Ik heb misschien niets met Florentino Pérez (voorzitter Real, red.) en ben zijn vriend ook niet, maar ik ben nooit tegen Real geweest. Ik ben niet van plan om terug te gaan, ook niet als ze me nodig hebben. Zelf ben ik uit de voetballerij."