Mourinho hekelt zaakwaarnemer: "Hij moet naar mij luisteren"

Manchester United-manager José Mourinho betreurt de berichtgeving rond Anthony Martial. De Franse aanvaller zou azen op een vertrek bij de topclub, ook al bewees hij in de thuiswedstrijd tegen Middlesbrough (2-1 zege) zijn waarde als invaller.



Zaakwaarnemer Philippe Lamboley voerde gesprekken met Sevilla over een mogelijke uitleenperiode. Uiteindelijk besloot United 'nee' te zeggen en tegen de promovendus bleek waarom. "Hij speelde, hij creëerde, hij scoorde, hij vocht; allemaal erg positief. We weten dat hij een toptalent is. Dat zag ik ook in Mkhitaryan en die speelde eveneens een periode niet."



"Op dit moment speelt hij zelfs als linksback als het team op winst afkoerst en dat verdedigen moet met iets meer balans gebeuren. Anthony moet naar mij luisteren en niet naar zijn zaakwaarnemer. Hij moet elke dag op het trainingsveld mijn adviezen aanhoren, zoals ik iedere speler feedback geef", aldus Mourinho.



De Portugees besluit: "De zaakwaarnemer van Mkhitaryan belde me bijna dagelijks en ik heb toen gezegd dat hij een betere speler zou gaan worden. Rond Martial lees ik nu dagelijks dat hij op huurbasis naar Sevilla gaat omdat hij ontevreden is, maar hij moet naar mij luisteren. Hij kan een topspeler worden."