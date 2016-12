Lof voor 'mannetje' bij Twente: "Zeker een goaltje of twintig"

Enes Ünal scoorde vorig seizoen makkelijk in dienst van NAC Breda en op Eredivisie-niveau lukt hem dat eveneens. De Turkse spits is namens FC Twente uitgegroeid tot een ware sensatie.



"Het is een jong mannetje", begint FOX Sports-presentator Jan-Joost van Gangelen zijn lofzang. "We hebben hem bij NAC gezien en we dachten allemaal van: 'dat is wel een aardige speler, maar hoe zal dat verder gaan.' Hij komt vervolgens bij Twente terecht en hij is echt aan het sleuren en is fysiek bezig."



Van Gangelen is onder de indruk. "Hij is voor zijn leeftijd, vind ik, bovenmatig volwassen. Hij blijft gaan en geeft alles. Hij krijgt ook vaak kramp in de laatste minuten en wil dan niet gewisseld worden. Het is een mannetje. Ik zou zeggen: Ünal, zeker een goaltje of twintig."