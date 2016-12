Wijnaldum kopt Liverpool naar zege, City op ruime achterstand

Chelsea is momenteel de fiere nummer één in de Premier League, maar ook Liverpool is zich aan het ontpoppen tot serieuze titelkandidaat. Zaterdagavond werd 2016 afgesloten met een 1-0 overwinning op concurrent Manchester City.



Liverpool schoot uitstekend uit de startblokken en had binnen tien minuten de gewenste voorsprong te pakken. Georginio Wijnaldum verscheen in het strafschopgebied en kopte de bal onhoudbaar langs City-doelman Claudio Bravo. Anfield explodeerde van vreugde gelet op de toegenomen titelaspiraties.



City had ruim tachtig minuten om minimaal een punt te verdienen, maar de manschappen van Pep Guardiola kwamen niet in een lekker ritme door de pressie van Liverpool. Na rust wisten de bezoekers uit Manchester meer initiatief op te eisen en ontstonden er ook mogelijkheden.



David Silva kreeg de beste kans namens City, maar de Spanjaard mikte net naast. Liverpool wist de voorsprong ook in de slotfase te behouden met een nieuwe driepunter als resultaat. The Reds staan halverwege op zes punten van Chelsea, waar City nu zelfs tien punten goed moet zien te maken.



Scoreverloop:

1-0 (8') Georginio Wijnaldum