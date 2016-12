'Zoekend Swansea City krijgt in München wél gehoor'

Premier League-club Swansea City is na het ontslag van Bob Bradley op zoek naar een nieuwe manager. Namen als Jaap Stam (Reading) en Frank de Boer (clubloos) behoren tot de genoemde opties, maar Sky Sports weet dat er in Wales inmiddels een andere voorkeur is.



Chris Coleman is momenteel de belangrijkste kandidaat om de formatie te behoeden voor degradatie. Op dit moment is hij nog bondscoach van Wales, dat onder zijn leiding de halve finale van het EK 2016 bereikte. Wel heeft de coach in eerder stadium kenbaar gemaakt de WK-cyclus te willen afleggen.



Mocht Coleman besluiten om Swansea City een 'nee' te verkopen, dan komt Paul Clement in beeld. Laatstgenoemde was al een serieuze optie alvorens Bradley in oktober werd geïnstalleerd als manager. Op dit moment is hij werkzaam als assistent-trainer van de Duitse topclub Bayern München.



Update 21:50 uur

Coleman zou 'nee' hebben gezegd tegen Swansea City en dus is Clement naar voren geschoven. Ondanks de penibele situatie lijkt de assistent-trainer van Bayern München de overstap wél te maken. Er zouden al gesprekken plaatsvinden en binnen 48 uur valt een akkoord te verwachten, aldus de Press Association.