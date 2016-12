Iniesta spreekt intentie uit: "Dat moet geen probleem zijn"

Andrés Iniesta is gelinkt aan een vertrek bij FC Barcelona. Het Italiaanse Juventus ziet een rol à la Andrea Pirlo weggelegd voor de Spanjaard, maar zelf ziet hij weinig in zo'n overstap.



Iniesta doorliep de jeugdopleiding van de Catalaanse topclub en is daar zijn gehele profcarrière ook al actief. Zelf ziet de spelbepaler een afscheid in Barcelona helemaal zitten. "Als mijn prestaties op niveau blijven moet dat geen probleem zijn", stelt hij op de clubwebsite.



Bij Barça ziet Iniesta ook nog volop mogelijkheden. "We hebben een team dat met alles mee kan doen. Ik hoop dat we het hele jaar gezond kunnen blijven en dat we kunnen blijven genieten van het voetbal. Om onze doelstellingen te behalen die onze fans met ons willen vieren."