Simon Mignolet verloor gaandeweg het seizoen zijn basisplaats bij Liverpool aan Loris Karius. De Belgische sluitpost is inmiddels weer terug onder de lat op Anfield en dat is getuige zijn eigen uitspraak maar goed ook.



"Ik heb altijd al gezegd dat ik geen tweede keeper wil zijn. Ik ben 28 jaar en ik wil week in, week uit spelen", legt Mignolet uit aan The Times. Overigens is zijn tijdelijke reserverol niet ten koste gegaan van de Duitse concurrent. "Loris en ik gaan goed met elkaar om."



"Niet zoals mijn broer en ik met elkaar omgaan, maar het is ook niet zo alsof ik kebab van zijn bord jat als hij niet oplet", aldus Mignolet, die met Liverpool meedraait in de Engelse titelstrijd. Wel heeft koploper Chelsea een serieuze marge opgebouwd.