'Chelsea voegt daad bij woord met gloednieuw voorstel'

De Spaanse topclub Real Madrid zou Thibaut Courtois terug willen halen naar de Spaanse hoofdstad, maar de Engelse koploper Chelsea wil dat niet toestaan. Zij staan zelfs klaar om een nieuw contractvoorstel te doen.



Manager Antonio Conte sprak zich afgelopen vrijdag duidelijk uit over de Belgische sluitpost. "Courtois is één van de beste doelmannen ter wereld en hij blijft gewoon bij ons", waren de heldere woorden van de Italiaanse coach. En die woorden wil Chelsea nu ook met daden staven.



Volgens The Guardian mag Courtois zich binnenkort aan een nieuw contractvoorstel verwachten. Daar hoort ook een loonsverhoging bij. De doelman zou voortaan zo'n 176.000 euro per week kunnen opstrijken op Stamford Bridge.



Courtois ligt nog tot medio 2019 vast in Londen.