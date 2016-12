Marinus Dijkhuizen werd vlak voor Kerstmis op straat gezet door eerstedivisionist NAC Breda. De oefenmeester koestert nog steeds een wrang gevoel.



"Bij een club als NAC is het kennelijk lastig om de verwachtingen naar beneden toe bij te stellen. En dat hadden ze wel moeten doen", vertelt Dijkhuizen aan BN/De Stem. "Daarin zit hem het probleem van dit seizoen. We kwamen met twee miljoen euro aan doorlopende contracten uit het vorige seizoen. Dat moest terug naar anderhalf miljoen. Hoe denk je dat te doen?"



Dijkhuizen verwijt de NAC-leiding een gebrek aan duidelijkheid. "De club had in die fase veel harder moeten roepen hoe het zit." Ook ontbrak het aan 'een hecht team'. "De meeste jongens van dit NAC hebben de handen vol aan zichzelf. Dan wordt het moeilijk om elkaar te sturen in het veld."



Al met al is Dijkhuizen zeer ontevreden en vooral vanwege het moment. "Als ze me na die wedstrijd tegen FC Eindhoven (6-2 nederlaag, red.) mijn ontslag hadden gegeven, had ik er een ander gevoel aan over gehouden. Nu had ik het idee dat we het daarna weer aardig hadden opgepakt. Ik had er weer het volste vertrouwen in dat we richting de top vijf gingen."