Chelsea heeft in de thuiswedstrijd tegen Stoke City de dertiende opeenvolgende competitiezege geboekt: 4-2. De voorsprong bovenin in Engeland is riant, maar manager Antonio Conte weigert zich hierdoor te laten leiden.



"Getallen vind ik niet zo belangrijk als je de titel niet wint", zo sprak de Italiaan na afloop, geciteerd door Voetbal International. "Ze zien er voorlopig fantastisch uit, dat is waar. Het is niet eenvoudig om zo vaak te winnen in deze competitie. We zijn daar trots op, maar nu moeten we ons concentreren op de tweede competitiehelft."



Stoke City wist tweemaal langszij te komen, maar Chelsea greep alsnog de winst. "Opnieuw was de wil om te winnen heel groot, daarom ben ik zo blij voor ze dat het gelukt is. Het is een fenomenale prestatie om te zegevieren in zestien van de eerste negentien wedstrijden. Om dit nogmaals te doen in de tweede seizoenshelft zal niet eenvoudig worden. Het licht schijnt in elk geval op Chelsea."