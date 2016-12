Phillip Cocu kreeg na afgelopen seizoen veel lof toegezwaaid. Na twee opeenvolgende landstitels en het overwinteren in de Champions League niet meer dan logisch, maar werd de PSV-trainer niet te nadrukkelijk in de schijnwerpers geplaatst?



Een column in De PSV Supporter werpt nieuw licht op de prestaties van Cocu. "Als PSV vorig seizoen met de beste selectie van Nederland namelijk geen kampioen was geworden, was Cocu daarvoor verantwoordelijk geweest. En Cocu was opeens de kampioenenmaker. Onzin natuurlijk, want Cocu laat nog steeds veel liggen."



"Het aantal debacles onder zijn leiding in de KNVB Beker is al niet meer te tellen en het is niet zo dat hij uitblinkt in enorme tactische vondsten", luidt de conclusie. "Hij zet de poppetjes doorgaans wel op de juiste plek, maar het loopt gewoon niet. Gewoon doorgaan en er samen uitkomen is dan het beste."



De columnist plaatst vraagtekens bij de ontwikkeling van de PSV-talenten. "Dan moet ik toch eerlijk toegeven dat het knap is hoe talenten van Ajax wél hun rol oppakken. Het lijkt wel alsof jonge spelers van Ajax eerder kerel zijn dan jonge spelers van PSV. Er zijn er ook nog eens veel meer van. Nog steeds."