Manu terug in Nederland: "Hoop heel snel een klik te hebben met de fans"

Elvis Manu keert zeer verrassend terug op de Nederlandse velden. Brighton & Hove Albion heeft de oud-Feyenoorder op huurbasis ondergebracht bij eredivisionist Go Ahead Eagles.



Marcel Ritzmaier wist hem namens de club warm te maken voor deze overstap. "Ik had al een goed gevoel bij Go Ahead Eagles, maar die berichten deden zeker iets", vertelt de aanwinst op de clubwebsite. "Ik heb in mijn leven al vijf keer tegen Go Ahead gespeeld en elke keer was het lastig. Met Feyenoord verloor ik zelfs twee keer van Go Ahead Eagles in het seizoen 2014/2015."



Manu noemt zijn nieuwe club een 'echte volksclub', iets wat hij graag wil ervaren. "Ik hoop heel snel een klik te hebben met de fans. Dat is belangrijk voor mij. Ik ben een publieksspeler die altijd met het hart speelt en alles geeft. Voetbal spelen is zo mooi om te doen. Daarom ben ik ook zo blij dat Go Ahead Eagles me de kans geeft weer lekker te voetballen, nadat ik de afgelopen anderhalf jaar wat minder heb gespeeld."



Het doel behalve speeltijd opdoen is natuurlijk handhaving. Een gebrek aan scorend vermogen heeft de status van hekkensluiter opgeleverd. "Ik hoop en denk dat ik op dat gebied belangrijk kan zijn met assists en goals. Daar ga ik in ieder geval niets minder dan alles voor geven."