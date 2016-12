Lofzang voor PSV'er: "Hij heeft van mij een betere voetballer gemaakt"

Stijn Schaars geldt als één van de belangrijkste spelers in dienst van sc Heerenveen. Zijn routine is spelbepalend in Friesland, iets wat hij deels dankt aan PSV'er Andrés Guardado.



"Door goed te anticiperen op het spel kun je voorkomen dat je een sprintduel aan moet gaan", vertelt de 32-jarige middenvelder aan ELF Voetbal. "In dat anticiperen ben ik steeds beter geworden. Zelfs bij PSV nog. Daar lette ik altijd op Andrés Guardado. Hij heeft van mij een betere voetballer gemaakt."



"Hij leest de situatie zo snel en handelt daar ook naar. Ik zag ook dat hij soms dingen bewust niet deed", aldus Schaars. "Als de linksback één tegen één stond, sloot ik bij voor de rugdekking. Ten koste van mijn eigen man. Andrés deed dat nooit. De linksback moet zichzelf maar redden, anders wordt hij gewisseld."



De routinier besluit: "Tegenwoordig houd ik bijvoorbeeld meer overzicht. Als de tegenstander dan balverlies heeft, weet ik waar iedereen staat voor de omschakeling. Minder rennen, meer kijken."