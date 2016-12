'Voormalig Eredivisie-topschutter neemt afscheid van Premier League'

Wilfried Bony dreigt Premier League-club Stoke City nu alweer kwijt te raken. De Ivoriaanse aanvaller is dit seizoen gehuurd van Manchester City en is in beeld bij het Turkse Besiktas.



Bony beleefde een uitstekende periode bij Vitesse en verdiende daar een transfer naar Swansea City. In Wales maakte hij indruk en dus haalde Manchester City hem in huis, maar dat groeide uit tot een deceptie. Ook zijn uitleenperiode in Stoke heeft vooralsnog weinig blijdschap opgeleverd.



Met twee goals dreigt Bony zijn voorlopige afscheid in Engeland in te luiden. De voorzitter van Besiktas zou volgende week in het vliegtuig stappen voor gesprekken met Manchester City en Stoke City, aldus AMK Sport. Het is onduidelijk welke voorwaarden er worden gesteld.