'PSV geeft Narsingh permissie om gesprekken te voeren'

Luciano Narsingh lijkt zijn voetbalcarrière te vervolgen in de Engelse Premier League. Swansea City hoopt de vleugelaanvaller op te halen bij regerend landskampioen PSV.



De PSV-leiding heeft Narsingh toestemming gegeven om in onderhandeling te treden met de club uit Wales. Mocht de Oranje-international een akkoord weten te bereiken, dan kan de transfer in een stroomversnelling komen. Op dit moment zitten deze gesprekken echter nog in een oriënterende fase.



Het Algemeen Dagblad meldt dat Narsingh naar alle waarschijnlijkheid nog met PSV afreist naar Spanje voor het trainingskamp. De club zou vijf miljoen euro willen ontvangen voor de vleugelaanvaller en dat zou Swansea City gerust willen betalen.



Het is maar de vraag of Narsingh de juiste beslissing neemt. Swansea vecht om lijfsbehoud en versleet dit seizoen al twee managers.