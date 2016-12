Van Ginkel komt ook met slecht nieuws voor PSV

PSV is momenteel weliswaar volledig in zijn nopjes met de komst van Marco van Ginkel, maar hij heeft ook slecht nieuws met zich meegebracht. Terwijl de Eindhovenaren misschien stiekem wel de hoop hadden dat Van Ginkel na het half jaar huren voor een appel en een ei overgenomen kon worden, heeft de middenvelder zijn contract verlengd.



Van Ginkel heeft ervoor gekozen om zijn contract bij Chelsea direct te verlengen tot de zomer van 2019. Daardoor zullen The Blues minder snel nood zien om Van Ginkel aan het eind van het lopende seizoen definitief van de hand te doen.



In de komende maanden mag de middenvelder in ieder geval in Eindhoven gaan laten zien wat hij allemaal kan. Van zijn kwetsuur heeft Van Ginkel geen last meer.