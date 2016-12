Van Ginkel dolgelukkig: "Ben blij dat PSV me die kans geeft"

Marco van Ginkel is dolgelukkig met het feit dat hij na de winterse onderbreking weer in het shirt van PSV mag spelen. De middenvelder wordt opnieuw gehuurd van Chelsea nu hij weer volledig is hersteld van een blessure.



"Ik ben blij dat ik deze route heb gekozen. Rust en fysiotherapie waren noodzakelijk. Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren", zo sprak Van Ginkel zich uit op de officiële website van PSV.



Van Ginkel wordt door PSV tot het eind van het seizoen gehuurd van Chelsea. Hij zal op 2 januari een contract tekenen bij de Eindhovenaren.