Conte begrijpt helemaal niets van Ronaldo-bericht: "Ik wil dit bijna niet geloven"

Antonio Conte kan er met zijn hoofd niet bij. De trainer van Chelsea kreeg hoogte van het nieuws dat Cristiano Ronaldo voor een bizar bedrag de overstap kan maken naar de Chinese competitie en daar is Conte enorm van geschrokken.



Liefst 300 miljoen euro had een club uit China ervoor over om zich te kunnen versterken met de man van Real Madrid. "Ik denk dat het een ongelooflijk bericht is", zo gaf de Italiaanse oefenmeester te kennen.



"We praten hier over ongelooflijk veel geld. Ik wil dit bijna niet geloven. Dit soort bedrag zijn niet juist. Ik zag laatst wat Carlos Tévez gaat verdienen. Voor een speler wordt het dan heel moeilijk om 'nee' te zeggen", aldus Conte, die ook weet dat Ronaldo liefst honderd miljoen euro per jaar kon gaan verdienen.