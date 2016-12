OEI! PSV plaatst screenshot van groepswhatsapp, wat lijkt op aankondiging transfer!

De jaarswisseling nadert, maar bij PSV is men gewoon volop aan het werk. Achter de schermen worden er voorbereidingen getroffen op de winterse transferwindow.



Sterker nog, er lijkt een transfer beklonken te zijn. Op Twitter plaatst PSV een mysterieuze screenshot van een groepsgesprek, waarin een nieuweling wordt begroet. Alles wijst er op dat de transfer van Chelsea-speler Marco van Ginkel in kannen en kruiken is! De Eindhovenaren willen hem, net als vorig jaar, voor de tweede seizoenshelft huren.



Inmiddels is ook een tweede tweet online geplaatst waarop we zien dat het inderdaad gaat om Van Ginkel. Luuk de Jong heet de middenvelder wederom welkom bij PSV.