Leeuwin kijkt met emotie terug op duels met Ajax, Feyenoord en PSV

Ramon Leeuwin is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke verdediger in het hart van de defensie bij FC Utrecht. Hij maakte al veel mooie duels mee; in gesprek met het fanaccount Awaydays NL geeft hij een top drie mooiste wedstrijden buiten de eigen Galgenwaard.



3. Ajax – FC Utrecht, 17 april 2016 (2-2)

"Een wedstrijd tegen Ajax is voor Utrecht altijd speciaal en altijd beladen. Dit was de wedstrijd waarin Makkelie in de slotminuten de penalty gaf waaruit Ajax de gelijkmaker kon maken. Zes minuten voor tijd staan we met 0-2 voor. Het is een van de meest krankzinnige wedstrijden waar ik in 2016 onderdeel van heb mogen zijn."



2. PSV – FC Utrecht, 4 februari 2016 (1-3)

"Op plek 2 de bekerwinst in Eindhoven tegen PSV. Dat was een bizarre wedstrijd in Eindhoven. Twee keer Bartje Ramselaar en één keer Haller. Wij voelden ons die avond ijzersterk, het was alsof het niet mis kon gaan. Zelfs niet toen Hector Moreno via mijn schouder de 1-3 binnen duwde."



1. Feyenoord – FC Utrecht, 24 april 2016 (2-1)[/b]

"Waanzinnig om te zien dat de FC Utrecht-supporters ons in De Kuip massaal kwamen steunen. Persoonlijk kan ik mijn stempel op de wedstrijd drukken, maar uiteindelijk verliezen we de finale. Het blijft me echter altijd bij en dat maakt de honger naar een nieuwe Cup Final alleen maar groter. Hopelijk lukt het ons weer om naar de Kuip af te reizen!"