Blind legt uit waarom hij 'de mentaliteit bij Oranje beter vindt dan vorig jaar'

Het was geen al te best jaar voor het Nederlands elftal. Zo ontbrak de ploeg natuurlijk op het EK in Frankrijk. Toch blijft bondscoach Danny Blind optimistisch.



Hij claimt bijvoorbeeld dat de mentaliteit beter is. "Die is anders geworden, beter dan in 2015. Daar zijn we vorig jaar november al mee begonnen in Wales, na het definitief mislopen van het EK", aldus de keuzeheer in het Algemeen Dagblad.



"De selectieprocedure is iets aangepast. Kort gezegd: in een uiterste poging het EK nog te halen selecteerde ik eerst puur op de vier 'finales' die nog restten. Ervaring van spelers telde zwaar mee, ook op welk niveau hun club speelde. Maar dat zijn niet altijd de spelers gebleken die het ook hebben waargemaakt."



De wanhopige zoektocht naar de goede vorm, leidde niet per se tot een andere selectieprocedure bij Blind. "Ik zoek voor Oranje naar spelers die energie geven en geen energie kosten. Dat is eigenlijk het selectiebeleid in één zin. En natuurlijk blijft kwaliteit leidend. En fitheid."