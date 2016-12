'Memphis is het spuugzat en slaat met de vuist op tafel'

Al maandenlang wordt er volop gespeculeerd over een transfer, en onder meer trainer José Mourinho reageerde daar ook al meerdere malen op. Maar Memphis Depay zelf hield zich altijd op de achtergrond.



Dat laatste zou nu echter over zijn. Volgens de Engelse boulevardkrant The Sun heeft Memphis vandaag met de vuist op tafel geslagen en aan Mourinho duidelijk gemaakt hebben dat hij zijn situatie zat is. Hij wil vertrekken, al dan niet op huurbasis.



Onlangs liet de Portugese coach al weten dat United mee zal werken aan een transfer zodra er een concreet bod binnenkomt. De nieuwste club in de geruchtencarrousel rond de oud-PSV'er is de Franse sensatieploeg OGC Nice, van Mario Balotelli.